بالفيديو..الأتراك يواجهون أزمة الفيروس بالخمر

أنقرة (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، تكدس وازدحام الأتراك في أحد محلات بيع الخمور، متهافتين لشراء كميات كبيرة.

وبالرغم من نصائح الصحة العالمية، بأخذ الاحتياطات والبعد عن الأماكن المزدحمة لمنع العدوى بفيروس كورونا، الا أن الأتراك قرروا مواجهة الازمة بشراء المواد الكحولية، دون اكتراث بالأزمة.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه عدة دول دور العبادة حفاظًا على سلامة مواطنيها، لم يغلق أردوغان " مدعي التدين " محلات بيع الخمر، فصناعة الخمور أحد أهم ركائز الاقتصاد التركي التي يعتمد عليها.

يذكر أن حالات الإصابة بالفيروس في تركيا وصلت أمس الاحد، إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة، وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة.

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