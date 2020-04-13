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أول شخص توقع انتشار الوباء: " سينحصر بعد ٢٥ أبريل "

Time منذ 7 ساعات
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أول شخص توقع انتشار الوباء: " سينحصر بعد ٢٥ أبريل "

موسكو (صدى):
تبأت المنجمة الروسية " تاتيانا لوكاشيفتش " ، التي تعد أول شخص توقع انتشار وباء كورونا في العالم أوائل ديسمبر الماضي، ببدء إنحصار انتشار الفيروس في 25 أبريل الجاري.

وكانت المنجمة الروسية، قد نشرت في بداية ديسمبر الماضي توقعاتها بانتشار وباء عالمي، قائلة: " سيحدث حتما تطهير كبير للكارما وسيغادر الكثيرون هذا العالم قبل الموعد المحدد، هذا أمر محتمل جدا. لذا، قللوا من تناول الكحول إلى الحد الأدنى في عطلة رأس السنة الجديدة هذه، حاولوا تجنب الأماكن المزدحمة، توخوا الحذر للغاية مع المفرقعات النارية والحرائق، تجنبوا الجبال، قللوا من زيارة الفعاليات الخطرة وحافظوا على اجسامكم " .

وتنبأت بإن ذروة الوباء ستكون في بداية أبريل، عندما تفيض كتلة حرجة من الطاقات الكونية مع اتحاد المريخ وزحل في علامة برج الدلو، وأضافت: " اكتمال القمر في 8 أبريل سيعزز مزاج الذعر والعصبية، وهي حالة ذهنية غير مستقرة للناس " .

وتعتقد المنجمة أن ذروة الوباء ستبدأ في التلاشي بعد 25 أبريل، سيستدير بلوتو ليتحرك في الاتجاه المعاكس، وأنه سيتم إلغاء الحجر الصحي في روسيا في 11 مايو، بعد استدارة زحل، حيث سيبدأ التأثير القوي لهذه الكواكب في الضعف، ولكن قد نلاحظ ومضات تفشي للمرض، لأنه في 13 مايو، سيندمج المشتري وبلوتو مرة أخرى، ولكن بالفعل في حركة رجعية -على حد قولها-.

وقالت المنجمة: " إنه من المرجح أن تكون هناك موجة ثالثة من الفيروس في الخريف، في أكتوبر نوفمبر، عندما يحدث اقتران المشتري وبلوتو للمرة الأخيرة فقط في ديسمبر 2020، عندما يتحد المشتري مع زحل في الدرجة الأولى من برج الدلو، سينسى العالم الوباء إلى الأبد " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يا ذا الصين اللي امرضت البشر ..
ام وليد
ان شاء الله انها ملتزمين بالبيت لأجل صحتنا وصحة أبنائنا واسأل الله يزيل الفكه عن الامه بخير وسلامه وجزاء الله خير كل من ساهم بقول او فعل عمل وجعليه في ميزان حسانة ووفق ولاة أمورنا على فعل الخير وجزاكم الله خيرا سمو الأمير
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
احسن ..
ابو محمد
ممتاز ..

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