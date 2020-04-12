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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق حملة جمع التوقيعات لوأد الفتنة بين مصر والكويت  

Time منذ ساعة
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إطلاق حملة جمع التوقيعات لوأد الفتنة بين مصر والكويت  

القاهرة (صدى):
أطلقت شخصيات سياسية وفنية وثقافية مصرية، حملة جمع توقيعات للتأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكويت  ووأد الفتنة التي نشبت مؤخرا بين البلدين على خلفية أزمة كورونا.

وتصدر الموقعون وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والشاعر جمال بخيت والمنتج محمد العدل، والنائبة البرلمانية مارجريت عازر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنانة إلهام شاهين، والإعلامي حمدي رزق.

وذكر بيان الحملة:" الموقعين عليه يتابعون بكل أسف - تلك المشاحنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم ".

ولفت البيان أن " عددا كبيرا جدا من الشخصيات الكويتية المحترمة قد استنكرت هذه التصريحات المستفزة وسجلت مقاطع صوتية ومرئية تذكر بقيمة مصر ودورها في محيطها العربي والإنساني ".

وأوضح أن " بعض المنتمين لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري بدأوا في بث مقاطع مصورة خارج مصر، تحمل الكثير من الإساءة للشعب الكويتي ورموزه، الأمر الذي نتج عنه صدور بيان من مجموعة كبيرة من رموز الفن والثقافة والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات ".

وأكد أن " العلاقة الإستراتيجية بين كل من مصر والكويت هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة إلى المحبة والقيم الإنسانية الرفيعة والمصالح المشتركة ".

وأوضح البيان أن "الشعب المصري يحترم الدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في مجالات عدة وخاصة في شأن الثقافة والتنوير والمبادرات الإنسانية، ويستنكر هذه المشاحنات أيا كان مصدرها والرامية الى تفتيت النسيج العربي في وقت هو الأصعب في تاريخ الأمة العربية".

وشدد على ضرورة تماسك كافة الدول العربية على أرضية التعاون الإنساني والمصالح المشتركة، في زمن التكتلات، ضد الفوضى القائمة في المنطقة والتي تضر جميع الدول بلا استثناء.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
لا اله الا انت سبحانك ولا حول ولا قوة الا بالله
بلبل البحر
البشر من آدم عليه السلام.. ووصف هذا النوع من الجنس البشري بأنه إنسان النياندرتال في حقيقة الأمر لا يعدو عن كونه جنس من أجناس أبناء آدم كالصينيين والافريقين والأوروبيين فترى اختلاف ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم فلا يعني هذا أنهم من غير بني آدم حتى نقول انقرض.
احــــــــــــــــــــلى بشااااااااااااااره
يازينهم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
جلكساويه
احــــــــــــــــــــلى بشااااااااااااااره
فرج الله قريب

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