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"سامسونج" تبدأ إنتاج "جالاكسي فولد 2"

Time منذ 15 دقيقة
Views 1153
"سامسونج" تبدأ إنتاج "جالاكسي فولد 2"

وكالات (صدى):
كشفت شركة "سامسونج" مخططها لإصدار "جالاكسي فولد 2"، على الرغم من عدم استقرار السوق العالمية بسبب التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت التقارير إن الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.

وأكملت الشركة، عملية إنتاج تجريبية لـ"جالاكسي فولد 2"، كما أنهت تصميم الهاتف الرائد القادم، وبحسب ما ذكرته مصادر صناعية فإن الشركة يجب أن تبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد في غضون أسابيع.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن "جالاكسي فولد 2" سيكشف عنه جنبًا إلى جنب مع "جالاكسي نوت 20"، على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان حدث Samsung" "Unpacked الثاني سيكون حدثًا فعليًا أم سيكون عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يسعدك يا ذا اشيبه الله يسمع منك
ابو احمد
باذن الله ترجع الدراسه وترجع الحياة الى طبيعتها وننعم بحياة جميلة بالطاعات والعبادات ويرفع عننا هذا الوباء ويجعل هذا البلد امناً مطمناً من كل مكروه ......... امين
faeiz1122
لاياشيخ اذا ماعاقبوه هالأشكال في متابعين راح يعملو مثله الله لايبارك فيكم ياأمعات ياجهلة العقاب ولاغيره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل

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