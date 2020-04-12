"سامسونج" تبدأ إنتاج "جالاكسي فولد 2"

وكالات (صدى):

كشفت شركة "سامسونج" مخططها لإصدار "جالاكسي فولد 2"، على الرغم من عدم استقرار السوق العالمية بسبب التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت التقارير إن الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.

وأكملت الشركة، عملية إنتاج تجريبية لـ"جالاكسي فولد 2"، كما أنهت تصميم الهاتف الرائد القادم، وبحسب ما ذكرته مصادر صناعية فإن الشركة يجب أن تبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد في غضون أسابيع.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن "جالاكسي فولد 2" سيكشف عنه جنبًا إلى جنب مع "جالاكسي نوت 20"، على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان حدث Samsung" "Unpacked الثاني سيكون حدثًا فعليًا أم سيكون عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت.