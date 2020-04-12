67 مليون ريال تبرعات من شركات قطاع التأمين

وأوضح الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي حثّ فيها الجميع على التعاون فيما بينهم من أجل محاربة انتشار هذا المرض والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وبذل الإمكانات كافة من أجل دعم جهود القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصًا؛ أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل اجتياز الوطن لهذه الجائحة العالمية.
وأكد الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي إيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية، وتقديرًا لجهود وزارة الصحة، سائلًا المولى أن يحفظ وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.