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الأعداد السابقة للصحيفة

67 مليون ريال تبرعات من شركات قطاع التأمين

Time منذ 32 دقيقة
Views 1356
67 مليون ريال تبرعات من شركات قطاع التأمين

علي القحطاني (صدى):
ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما)، مبادرات شركات قطاع التأمين السعودية في دعم ومساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، عبر تقديمها تبرعات مالية تجاوزت 67 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها تؤكد الدور الوطني المهم والمسؤول للقطاع الخاص.

وأوضح الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي حثّ فيها الجميع على التعاون فيما بينهم من أجل محاربة انتشار هذا المرض والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وبذل الإمكانات كافة من أجل دعم جهود القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصًا؛ أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل اجتياز الوطن لهذه الجائحة العالمية.

وأكد الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي إيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية، وتقديرًا لجهود وزارة الصحة، سائلًا المولى أن يحفظ وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يسعدك يا ذا اشيبه الله يسمع منك
ابو احمد
باذن الله ترجع الدراسه وترجع الحياة الى طبيعتها وننعم بحياة جميلة بالطاعات والعبادات ويرفع عننا هذا الوباء ويجعل هذا البلد امناً مطمناً من كل مكروه ......... امين
faeiz1122
لاياشيخ اذا ماعاقبوه هالأشكال في متابعين راح يعملو مثله الله لايبارك فيكم ياأمعات ياجهلة العقاب ولاغيره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل

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