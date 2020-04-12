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الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الدفاع تُصدر توجيهات للقادمين إلى المملكة

Time منذ ساعة
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وزارة الدفاع تُصدر توجيهات للقادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
وجّهت وزارة الدفاع، عدد من التوصيات للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر.

وتضمنت التوصيات:

• إذا كنت في البلد احرص على البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم الخروج إلا لحاجة، مثل جلب الطعام أو الدواء.

• لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا الجديد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس والكحة وتلوث الأيدي والأسطح.

• المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي وأيضا قبل وبعد الأكل.

• احرص على عدم لمس مقابض أو أسطح الطائرة وإن تم ذلك، آغسل يديك مباشرة.

• إذا كنت تشتكي من أحد الأعراض التالية: حرارة - كحة - ضيق في التنفس وكنت تعيش مع مجموعة أشخاص، إلبس الكمامة واعزل نفسك في مكان جيد التهوية.

• ابتعد عن التجمعات.

• احرص على عدم مشاركة أدواتك الشخصية مثل مفرش الطائرة والوسادة وطاولة المقعد.

• احرص على تغطية الفم بمنديل عند العطاس أو الكحة والتخلص منه بشكل صحيح.

• احرص على المسافة الآمنة متر ونصف ولا تقترب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس

• احرص على شرب السوائل.

• احرص على عدم التعامل والدفع بالنقود واستخدم البطاقة.

• عند وجود أطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم بإتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع.

• احرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

• احرص على عدم المصافحة والسلام وعدم التواصل مع أي شخص.

• لا يجب عليك لبس الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من أعراض أو تعتني بشخص مصاب، وإن اخترت لبسها اتبع الطرق الصحيحة.

• عند الوصول إذا ظهرت عليك بعض العرض مثل الحرارة - سعال - ضيق في التنفس، بلغ المسوولين.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يسعدك يا ذا اشيبه الله يسمع منك
ابو احمد
باذن الله ترجع الدراسه وترجع الحياة الى طبيعتها وننعم بحياة جميلة بالطاعات والعبادات ويرفع عننا هذا الوباء ويجعل هذا البلد امناً مطمناً من كل مكروه ......... امين
faeiz1122
لاياشيخ اذا ماعاقبوه هالأشكال في متابعين راح يعملو مثله الله لايبارك فيكم ياأمعات ياجهلة العقاب ولاغيره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل

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