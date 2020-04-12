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وفاة والد رئيس رايو فاليكانو الإسباني بعد إصابته بالفيروس المستجد 

Time منذ 10 دقائق
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وفاة والد رئيس رايو فاليكانو الإسباني بعد إصابته بالفيروس المستجد 

وكالات (صدى):
أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني اليوم السبت وفاة سانتياجو مارتين ماركوس، والد راؤول مارتين بريسا، رئيس النادي جراء إصابته بفيروس كورونا.

توفى سانتياجو مارتين ماركوس، والد راؤول مارتين بريسا، رئيس نادي رايو فاليكانو الإسباني جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكد نادي رايو فاليكانو الإسباني على وفاة سانتياجو مارتين ماركوس، والد راؤول مارتين بريسا، رئيس النادي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وعرض الموقع الرسمي للنادي عبر موقعه الإلكتروني بيانا قال فيه:" من رايو فاليكانو نود أن ننقل تعازينا الحارة للرئيس راؤول مارتين بريسا وشقيقه ألفونسو، لوفاة والدهما سانتياجو مارتين ماركوس بسبب فيروس كورونا ".

ومن جهته، أبدى راؤول مارتين حزنه وكتب في خطاب عبر الموقع الإلكتروني للنادي:" اليوم هو أحزن يوم في حياتي وهذا هو الخطاب الذي لم أكن أريد أن أكتبه لأنه من اليوم لن أجد والدي بجانبي. والدي، بالنسبة لي ،كنت والدي بكل ما تحمله الكلمة من معان ، صديقي المقرب، كاتم سري، معلمي، كنت كل شيء وتواجدك بجانبي طوال كل هذه السنوات كان امتيازا حقيقيا ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الموت والحياه بيد الله سبحانه لكن كم تضرر اقتصاد العالم بسبب هذا الوباء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بنق طنق خلانا في البيوت ننطق شر البليه ما يضحك

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