بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل بمركز الجرين

حامد العمري (صدى):

أنقذ «مدني الباحة»، مساء اليوم الأحد، مواطنًا سقط من أعلى جبل "نخره" وعلق بأحد المنحدرات.

وفي التفاصيل، أوضح «مدني الباحة»، أن خمسينيًّا سقط من احد جبال الحجرة، وظل عالقًا أكثر من 3 ساعات، حتى تدخل رجال الدفاع المدني بالباحة بالآليات والأجهزة اللازمة، وتم إنقاذه.

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي: «بُلِّغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، في تمام الساعة 13.26 مساء اليوم الأحد ؛ بسقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥ سنة في منحدر أحد جبال وادي سيال التابع لمركز الجرين».

وأشار إلى أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ الجبلي من إدارة الحجرة ومركز الجرين وتم الوصول إلى نقطة تجمع الآليات والفرق ثم الانتقال إلى موقع المصاب؛

حيث تم تحديد الموقع الذي يبعد عن مركز تجمع الآليات كيلومترين تقريبًا. وعند الوصول تم التعامل مع الحالة وإسعافها واتضح أنه مصاب برضوض في الوجه واليد مع إعياء شديد، وتم إنزال بالمصاب بالنقالة والحبال عبر منحدر جبلي وعر جدًّا حتى الوصول إلى مقر الآليات والهلال الأحمر، وتقديم الإسعافات الأولية، ونقله إلى مستشفى الحجرة، وتم تسليم الحالة لشرطة محافظة الحجرة لإكمال إجراءات الحادث.

ودعا الجميع إلى عدم المجازفة بصعود مثل هذه المواقع الخطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.