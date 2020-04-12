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الأعداد السابقة للصحيفة

مستشار التخطيط وإدارة الأزمات يكشف عن 5 مراحل لدورة حياة كورونا (فيديو)

Time منذ 35 دقيقة
Views 1091
مستشار التخطيط وإدارة الأزمات يكشف عن 5 مراحل لدورة حياة كورونا (فيديو)

نايف السالم (صدى):
قال الدكتور فهد الفيفي مستشار التخطيط وإدارة الأزمات إن أزمة كورونا لا تقارن بأي أزمة سابقة واجهت المملكة في القرون الماضية.

وشدد الفيفي خلال حواره في برنامج " يا هلا "، قائلا:" لابد أن ننظر للأزمة من عدة جوانب ولم نستطع مقارنتها بأزمات سابقة ونصفها بالصندوق الأسود "، لافتا:" الأزمة عبارة عن حالة معينة تؤثر تأثيرا سلبيا علي المنظمة لخروجها عن المسار الطبيعي التي اعتادت سلكه ".

ولفت الفيفي:" أزمة كورونا أثرت علي عدة جوانب اجتماعية واستراتيحية واقتصادية "، مبينا:" دورة حياة كورونا تمر ب 5 مراحل، وهكذا تميزت المملكة بإجراءاتها في التعامل مع هذه المراحل ".

وأشار الفيفي إلى أن دورة حياة كورونا تمر ب5 مراحل ومنها ولادة الأزمة ومرحلة النمو ومرحلة نضج الأزمة التي قد تسبب فوضي وخروج عن السبطرة من قبل الحكومات ثم مرحلة الانحصار والانكماش وأخيرا مرحلة التلاشي والانعدام ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الموت والحياه بيد الله سبحانه لكن كم تضرر اقتصاد العالم بسبب هذا الوباء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بنق طنق خلانا في البيوت ننطق شر البليه ما يضحك
واضح*** وصريح***
قواكم الله، ياحماة الدين والملة..

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