مستشار التخطيط وإدارة الأزمات يكشف عن 5 مراحل لدورة حياة كورونا (فيديو)

نايف السالم (صدى):

قال الدكتور فهد الفيفي مستشار التخطيط وإدارة الأزمات إن أزمة كورونا لا تقارن بأي أزمة سابقة واجهت المملكة في القرون الماضية.

وشدد الفيفي خلال حواره في برنامج " يا هلا "، قائلا:" لابد أن ننظر للأزمة من عدة جوانب ولم نستطع مقارنتها بأزمات سابقة ونصفها بالصندوق الأسود "، لافتا:" الأزمة عبارة عن حالة معينة تؤثر تأثيرا سلبيا علي المنظمة لخروجها عن المسار الطبيعي التي اعتادت سلكه ".

ولفت الفيفي:" أزمة كورونا أثرت علي عدة جوانب اجتماعية واستراتيحية واقتصادية "، مبينا:" دورة حياة كورونا تمر ب 5 مراحل، وهكذا تميزت المملكة بإجراءاتها في التعامل مع هذه المراحل ".

وأشار الفيفي إلى أن دورة حياة كورونا تمر ب5 مراحل ومنها ولادة الأزمة ومرحلة النمو ومرحلة نضج الأزمة التي قد تسبب فوضي وخروج عن السبطرة من قبل الحكومات ثم مرحلة الانحصار والانكماش وأخيرا مرحلة التلاشي والانعدام ".