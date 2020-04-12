أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان

ماجد القزيز (صدى):

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) انتشاره بشكل كبير في تركيا، إذ يتم تسجيل حالات إصابة ووفاة بالآلاف يوميًا.

وعلى الرغم من تشدُّق رجب طيب أردوغان بقوة اقتصاد بلده دائمًا، إلا أنه استجدى التبرعات من الأتراك بعد بدء ظهور كورونا بشكل كبير في تركيا.

واليوم الأحد، دعت السلطات التركية، المصارف الخاصة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية، تزويد الكيان الصهيوني بمعدات طبية، بحجة أنها "دوافع إنسانية" .

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة ارتفع 4789 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع وفاة 97 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 شخصا.

اقرأ أيضًا: