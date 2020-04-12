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الأعداد السابقة للصحيفة

أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان

Time منذ ساعة
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أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان

ماجد القزيز (صدى):
يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) انتشاره بشكل كبير في تركيا، إذ يتم تسجيل حالات إصابة ووفاة بالآلاف يوميًا.

وعلى الرغم من تشدُّق رجب طيب أردوغان بقوة اقتصاد بلده دائمًا، إلا أنه استجدى التبرعات من الأتراك بعد بدء ظهور كورونا بشكل كبير في تركيا.

واليوم الأحد، دعت السلطات التركية، المصارف الخاصة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية، تزويد الكيان الصهيوني بمعدات طبية، بحجة أنها "دوافع إنسانية" .

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة ارتفع 4789 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع وفاة 97 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 شخصا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الموت والحياه بيد الله سبحانه لكن كم تضرر اقتصاد العالم بسبب هذا الوباء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
والله اذا ثبت هذا الأمر أن الحل الوحيد العالم كله يحجر عليهم ويقطع كل العلاقات معهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بنق طنق خلانا في البيوت ننطق شر البليه ما يضحك
واضح*** وصريح***
قواكم الله، ياحماة الدين والملة..

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