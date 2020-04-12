الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "

ماجد القزيز (صدى):

وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الدجال"، قائلًا: " أعوذ بالله من الرئيس الدجال ومريديه " .

وأضاف: " كمية الكذب لدى أردوغان وعدد المرات المستعصي على العد الذي قال فيه شيئًا وفعل نقيضه وكمية التدليس الذي يمارسه دروايشه ومريديه وأتباعه طوعًا وكرهًا مجملين قبيحه وملفقين حسنات له " .

وتابع: " كل هذا يجعلني بضمير مرتاح أطلق عليه (الرئيس الدجال أردوغان) نعوذ بالله منه ومن مريديه " .

وتعليقًا على إيصال تركيا مساعدات إلى الكيان الصهيوني، قال: " تخيلوا لو أن هذا التصريح جاء من مسؤول سعودي! وإذا استطعتم تخيل ذلك وتخيل ردود الفعل عليه انظروا لردود الفعل على تصريح متحدث الرئاسة التركية وقارنوها بما تخيلتموه من ردود فعل لو كان الذي صرح سعوديًا، أنا شخصيًا فعلت ذلك، تخيلت وقارنت وبعد ذلك استعذت من الرئيس الدجّال ومريديه " .