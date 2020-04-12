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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "

Time منذ 27 دقيقة
Views 1475
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "

ماجد القزيز (صدى):
وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الدجال"، قائلًا: " أعوذ بالله من الرئيس الدجال ومريديه " .

وأضاف: " كمية الكذب لدى أردوغان وعدد المرات المستعصي على العد الذي قال فيه شيئًا وفعل نقيضه وكمية التدليس الذي يمارسه دروايشه ومريديه وأتباعه طوعًا وكرهًا مجملين قبيحه وملفقين حسنات له " .

وتابع: " كل هذا يجعلني بضمير مرتاح أطلق عليه (الرئيس الدجال أردوغان) نعوذ بالله منه ومن مريديه " .

وتعليقًا على إيصال تركيا مساعدات إلى الكيان الصهيوني، قال: " تخيلوا لو أن هذا التصريح جاء من مسؤول سعودي! وإذا استطعتم تخيل ذلك وتخيل ردود الفعل عليه انظروا لردود الفعل على تصريح متحدث الرئاسة التركية وقارنوها بما تخيلتموه من ردود فعل لو كان الذي صرح سعوديًا، أنا شخصيًا فعلت ذلك، تخيلت وقارنت وبعد ذلك استعذت من الرئيس الدجّال ومريديه " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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