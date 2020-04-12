نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1248
مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي 

وكالات (صدى):
دخل مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد لاوتارو أولوية برشلونة في الصيف لتدعيم هجومه وقد حصل البلوغرانا على موافقة ليونيل ميسي لإتمام الصفقة، حيث يطمح النادي لإتمام الصفقة والاستفادة من خدمات اللاعب بعد تراجع مستوى لويس سواريز بسبب إصابته.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المهاجم الأرجنتيني مطلوب أيضًا في مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي.

ويستعد مانشستر سيتي لتفعيل بند الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والمُقدر بـ 98 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد معه في الميركاتو المقبل.

ويعتبر السيتي الوجهة الأقرب لمهاجم الإنتر لإنه النادي الوحيد القادر على دفع الشرط الجزائي، حيث أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يرى مارتينيز بديلًا مناسبًا للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على المدى الطويل.

ويبدو أن خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان واثق من بقاء مارتينيز في النادي رغم اهتمام العديد من الأندية وعلى رأسهم برشلونة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

أخر الأخبار

شاهد.. أمل حجازي تثير الجدل بفستان جريء مكشوف الصدر 
شاهد.. أمل حجازي تثير الجدل بفستان جريء مكشوف الصدر 
Time منذ 47 ثانية Views 1004
وزارة العدل تستجيب لمعتمر عراقي بعد نصف ساعة من مناشدته عبر "تويتر" (فيديو)
وزارة العدل تستجيب لمعتمر عراقي بعد نصف ساعة من مناشدته عبر "تويتر" (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1263
أجانب يفلتون من ضرب "الهراوات" رغم خرقهم الحظر
أجانب يفلتون من ضرب "الهراوات" رغم خرقهم الحظر
Time منذ 11 دقيقة Views 314
«يويفا» يفكر في إنهاء دوري الأبطال
«يويفا» يفكر في إنهاء دوري الأبطال
Time منذ 13 دقيقة Views 1212
مجهولون يصفون الحمراني بـ "الداعشي السابق" بعد فضح مشاهير الحشيش
مجهولون يصفون الحمراني بـ "الداعشي السابق" بعد فضح مشاهير الحشيش
Time منذ 16 دقيقة Views 1723
بالفيديو.. فتاة تقلد سهير البابلي وتثير ضجة كبيرة
بالفيديو.. فتاة تقلد سهير البابلي وتثير ضجة كبيرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1326
استمرار هطول أمطار رعدية على منطقتين
استمرار هطول أمطار رعدية على منطقتين
Time منذ 24 دقيقة Views 1436
مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي 
مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي 
Time منذ 27 دقيقة Views 1248
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف أردوغان بـ " الدجال "
Time منذ 27 دقيقة Views 1473
تسيير رحلات إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة
تسيير رحلات إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة
Time منذ 37 دقيقة Views 1647