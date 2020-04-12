مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع لاوتارو خلال الميركاتو الصيفي 

وكالات (صدى):

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد لاوتارو أولوية برشلونة في الصيف لتدعيم هجومه وقد حصل البلوغرانا على موافقة ليونيل ميسي لإتمام الصفقة، حيث يطمح النادي لإتمام الصفقة والاستفادة من خدمات اللاعب بعد تراجع مستوى لويس سواريز بسبب إصابته.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المهاجم الأرجنتيني مطلوب أيضًا في مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي.

ويستعد مانشستر سيتي لتفعيل بند الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والمُقدر بـ 98 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد معه في الميركاتو المقبل.

ويعتبر السيتي الوجهة الأقرب لمهاجم الإنتر لإنه النادي الوحيد القادر على دفع الشرط الجزائي، حيث أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يرى مارتينيز بديلًا مناسبًا للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على المدى الطويل.

ويبدو أن خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان واثق من بقاء مارتينيز في النادي رغم اهتمام العديد من الأندية وعلى رأسهم برشلونة.