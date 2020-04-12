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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل القبض على المتورطين في واقعة السرقة بمحطة الوقود بجازان

Time منذ ساعة
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تفاصيل القبض على المتورطين في واقعة السرقة بمحطة الوقود بجازان

جيزان (صدى):
بعدما نشرت "صدى" خبرًا عن القبض على المتورطين في قضية إركاب عامل محطة بالقوة الجبرية، أوضحت شرطة منطقة جازان ملابسات الواقعة.

ونشرت "صدى" مقطع فيديو، عن قيام شاب بدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به في محافظة بيش بمنطقة جازان، ثم تم القبض على مرتكبي الواقعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى - من القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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