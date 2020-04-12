تفاصيل القبض على المتورطين في واقعة السرقة بمحطة الوقود بجازان

جيزان (صدى):

بعدما نشرت "صدى" خبرًا عن القبض على المتورطين في قضية إركاب عامل محطة بالقوة الجبرية، أوضحت شرطة منطقة جازان ملابسات الواقعة.

ونشرت "صدى" مقطع فيديو، عن قيام شاب بدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به في محافظة بيش بمنطقة جازان، ثم تم القبض على مرتكبي الواقعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى - من القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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