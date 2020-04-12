الموارد البشرية: تخصيص 250 مليون لمساعدة الأسر المتضررة

ويسعى الصندوق المجتمعي من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من خطر وباء فيروس كورونا، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي المدعوم من قبل الوزارة وعدد من الجهات برأس مال بلغ 500 مليون ريال لتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة هذه الجائحة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.