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الموارد البشرية: تخصيص 250 مليون لمساعدة الأسر المتضررة

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية: تخصيص 250 مليون لمساعدة الأسر المتضررة

حمود العنزي (صدى):
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أولى مبادرات الصندوق المجتمعي تحت مسمى "غذاؤنا واحد"، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين وغيرهم في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية جرّاء تفشي فيروس كورونا، والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية لهم، حيث تم البدء بتخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى كما تم توزيع أكثر من 142 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة المواطنين منهم والمقيمين على حد سواء.

ويسعى الصندوق المجتمعي من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من خطر وباء فيروس كورونا، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي المدعوم من قبل الوزارة وعدد من الجهات برأس مال بلغ 500 مليون ريال لتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة هذه الجائحة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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