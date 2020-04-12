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الأعداد السابقة للصحيفة

جوجل تبرز خيارات الرعاية الصحية عن بعد على صفحات محرك البحث

Time منذ ساعة
Views 1352
جوجل تبرز خيارات الرعاية الصحية عن بعد على صفحات محرك البحث

وكالات (صدى):
طرحت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة " جوجل " العديد من الخصائص والخدمات الجديدة على صفحات محرك البحث أو خدمة الخرائط جوجل؛ لإبراز الخيارات المتاحة أمام المستخدمين من أجل الحصول على الرعاية الصحية عن بعد.

وأكد تفشي جائحة فيروس كورونا على أهمية خدمات الرعاية الصحية الافتراضية التي تتم عن بعد عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال المختلفة في ظل محاولة الأطباء والمرضى تقليل فرص الاتصال الشخصي أو الزيارات المباشرة.

وتبين أنه سيكون في مقدور الأطباء والمستشفيات وإخصائي الصحة العقلية، إضافة المزيد من التفاصيل بشأن خدمات الرعاية الصحية الافتراضية التي يمكن أن يوفروها إلى صفحات التعريف بهم لتظهر ضمن نتائج البحث سواء على محرك البحث جوجل أو خدمة الخرائط (جوجل مابس). 

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه عندما يبحث أحد المستخدمين عن طبيب أو مستشفى سيظهر رابط يقول " احصل على الرعاية عبر الإنترنت " لنقله إلى موقع موفر الخدمة حيث يحصل على المزيد من المعلومات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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