جوجل تبرز خيارات الرعاية الصحية عن بعد على صفحات محرك البحث

وكالات (صدى):

طرحت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة " جوجل " العديد من الخصائص والخدمات الجديدة على صفحات محرك البحث أو خدمة الخرائط جوجل؛ لإبراز الخيارات المتاحة أمام المستخدمين من أجل الحصول على الرعاية الصحية عن بعد.

وأكد تفشي جائحة فيروس كورونا على أهمية خدمات الرعاية الصحية الافتراضية التي تتم عن بعد عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال المختلفة في ظل محاولة الأطباء والمرضى تقليل فرص الاتصال الشخصي أو الزيارات المباشرة.

وتبين أنه سيكون في مقدور الأطباء والمستشفيات وإخصائي الصحة العقلية، إضافة المزيد من التفاصيل بشأن خدمات الرعاية الصحية الافتراضية التي يمكن أن يوفروها إلى صفحات التعريف بهم لتظهر ضمن نتائج البحث سواء على محرك البحث جوجل أو خدمة الخرائط (جوجل مابس).

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه عندما يبحث أحد المستخدمين عن طبيب أو مستشفى سيظهر رابط يقول " احصل على الرعاية عبر الإنترنت " لنقله إلى موقع موفر الخدمة حيث يحصل على المزيد من المعلومات.