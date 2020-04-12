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"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

Time منذ ساعة
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Comment 1
"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

الرياض (صدى):
وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية أو التي على وشك الانتهاء حتى تاريخ 10 / 10 / 1441هـ.

ويأتي ذلك مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بكافة السبل المتاحة.

كما أقرّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.

كمايأتي ذلك امتداداً لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقاً من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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