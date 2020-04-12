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أفضل المكملات الطبيعية لمكافحة الشيخوخة.. منها" الشاي الأخضر"

Time منذ يومين
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أفضل المكملات الطبيعية لمكافحة الشيخوخة.. منها" الشاي الأخضر"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حدد العلماء عددا كبيرا من المواد التي لها خصائص مضادة للشيخوخة والتي يمكن تناول العديد منها كمكملات غذائية لأولئك الذين يرغبون في طرق طبيعية لإبطاء عملية الشيخوخة ومنع الأمراض المرتبطة بالعمر:

ويمتلك الكركمين - المركب النشط الرئيسي في الكركم - خصائص قوية مضادة للشيخوخة، وينشط الكركمين بعض البروتينات، بما في ذلك بروتين Sirtuin وبروتين كيناز النشط واللذان يساعدان في تأخير الشيخوخة الخلوية ويعزز طول العمر.

كما ثبت أن الكركمين يقاوم تلف الخلايا ويزيد بشكل كبير من عمر ذباب الفاكهة والديدان المستديرة والفئران ويؤجل الأمراض والأعراض المرتبطة بالعمر.

يتركز إيبيجالوكاتشين جاليت EGCG في الشاي الأخضر، ويقدم فوائد صحية كبيرة، ويمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى الحالات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب، كما يعزز من صحة الإنسان وطول العمر والحماية من تطور الأمراض المرتبطة بالعمر.

ويعمل EGCG على إبطاء الشيخوخة من خلال استعادة وظيفة الميتوكوندريا في الخلايا، ويمكن استهلاكه عن طريق شرب الشاي الأخضر أو تناول المكملات الغذائية المركزة.

ويحد الكولاجين من ظهور شيخوخة الجلد، وهو مكون أساسي للبشرة يساعد في الحفاظ على بنية الجلد، ومع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين؛ مما يسرع علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

تشير الأبحاث إلى أن مكملات بالكولاجين قد تقلل من علامات الشيخوخة، بما في ذلك التجاعيد وجفاف الجلد.

وأظهرت الدراسات أن الكروسين يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التأثيرات المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات، ومكافحة القلق.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

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