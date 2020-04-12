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الأعداد السابقة للصحيفة

الظهور الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد شفاءه (فيديو)

Time منذ ساعة
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الظهور الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد شفاءه (فيديو)

لندن (صدى):
ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، لأول مرة بعد أسبوع على دخوله المستشفى في لندن، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وخرج "جونسون" من المستشفى اليوم، وقد ناشد البريطانيين في مقطع فيديو له بالبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

وأضاف:" أستطيع أن أتخيل قدر الإغراءات بالخروج مع هذا الطقس المشمس، وأقدر كما قاومتم بهدف التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، أشكركم فردا فرداً."

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم، أنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي.

وسجلت بريطانيا اليوم الأحد ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات جراء الفيروس، إذ وصل عدد الوفيات إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خروا الماء يوم شافوهم اوربيين ... .. المثل قال // كل جوده على مقروده .... مشكله ...
ع. س. ع
يمني الجنسية والاثنين كانو يمنيين وتجنسو وش هذي المصايب من اليمنة ياعالم سفرو اليمنيين ياناس فكونا منهم نريد بلد نظيفة من اليمنيين ونجاستهم وجرايمهم بإذن الله تعالى أن نسمع أخبار تمام اليمنة اجرمو بحق وطنا وهم ماكلين من خيرة هذولا خونة بكل ما تعنية الكلمة يجب أن نكون يدا واحدة ضدهم
ابو محمد
الله اعلم .. .. مانعرف عنهم شي بتاتاً البته ..
ابو محمد
طيب يازغلول باشا ...
عادل
رفع الانتاج ساهم في انخفاض سعر النفط بشكل كبير والمستفيد امريكا والمتضرر الدول المصدرة.

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