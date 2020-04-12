الظهور الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد شفاءه (فيديو)

لندن (صدى):

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، لأول مرة بعد أسبوع على دخوله المستشفى في لندن، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وخرج "جونسون" من المستشفى اليوم، وقد ناشد البريطانيين في مقطع فيديو له بالبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

وأضاف:" أستطيع أن أتخيل قدر الإغراءات بالخروج مع هذا الطقس المشمس، وأقدر كما قاومتم بهدف التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، أشكركم فردا فرداً."

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم، أنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي.

وسجلت بريطانيا اليوم الأحد ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات جراء الفيروس، إذ وصل عدد الوفيات إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.