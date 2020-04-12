نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الجوافة تعزز الجهاز المناعي وتحمي من الفيروسات

Time منذ يومين
Views 1860
Comment 3
الجوافة تعزز الجهاز المناعي وتحمي من الفيروسات

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تحتوي ثمرة الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والبكتيريا، وتقلل من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى.

وتضم الجوافة نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تعمل على خفض مستوى السكر فى الدم، وبالتالي تحد من خطر الاصابة بمرض السكر، والمواد المضادة للالتهابات والبكتيريا التي تحافظ على صحة الأسنان واللثة؛ فضلًا عن نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي يعزز صحة العين والرؤية والوقاية من مشاكل البصر.

وتساعد الجوافة على الحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم والاضطرابات، وصحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والاوعية الدموية، وتعزيز صحة الجنين وحمايته من العيوب الخلقية وحماية الجهاز العصبي.

 

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

أخر الأخبار

الفيروس يفتك بمبتكرة شخصيات ديزني
الفيروس يفتك بمبتكرة شخصيات ديزني
Time منذ 34 دقيقة Views 1227
بالصور..رجال الأمن عيون ساهرة تحت أمطار الخير
بالصور..رجال الأمن عيون ساهرة تحت أمطار الخير
Time منذ ساعة Views 1976
نتيجة صادمة بعد تجربة تعريض الفيروس لدرجة حرارة 60
نتيجة صادمة بعد تجربة تعريض الفيروس لدرجة حرارة 60
Time منذ ساعة Views 3835
ترامب يعلّق تمويله لمنظمة الصحة العالمية
ترامب يعلّق تمويله لمنظمة الصحة العالمية
Time منذ ساعة Views 1743
بالفيديو..متجاوز لحظر التجول يقطع يد شرطي حاول إيقافه
بالفيديو..متجاوز لحظر التجول يقطع يد شرطي حاول إيقافه
Time منذ ساعتين Views 1570
حقيقة وفاة سوزان مبارك
حقيقة وفاة سوزان مبارك
Time منذ ساعتين Views 2821
شاهد..أول إطلالة لهيفاء وهبي قبل الشهرة تصدم جمهورها
شاهد..أول إطلالة لهيفاء وهبي قبل الشهرة تصدم جمهورها
Time منذ 3 ساعات Views 2751
الفيروس يواصل انتشاره في تركيا بسبب إجراءات أردوغان الهزلية
الفيروس يواصل انتشاره في تركيا بسبب إجراءات أردوغان الهزلية
Time منذ 3 ساعات Views 2206
لاعبو الأهلي يخفضون رواتبهم
لاعبو الأهلي يخفضون رواتبهم
Time منذ 3 ساعات Views 1879
صورة تاريخية للملك سعود متكئًا على يد الأمير ماجد
صورة تاريخية للملك سعود متكئًا على يد الأمير ماجد
Time منذ 4 ساعات Views 2647