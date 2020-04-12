الجوافة تعزز الجهاز المناعي وتحمي من الفيروسات

متابعه_أميرة خالد (صدى):

تحتوي ثمرة الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والبكتيريا، وتقلل من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى.

وتضم الجوافة نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تعمل على خفض مستوى السكر فى الدم، وبالتالي تحد من خطر الاصابة بمرض السكر، والمواد المضادة للالتهابات والبكتيريا التي تحافظ على صحة الأسنان واللثة؛ فضلًا عن نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي يعزز صحة العين والرؤية والوقاية من مشاكل البصر.

وتساعد الجوافة على الحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم والاضطرابات، وصحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والاوعية الدموية، وتعزيز صحة الجنين وحمايته من العيوب الخلقية وحماية الجهاز العصبي.