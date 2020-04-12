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القبض على 5 مخالفين ارتكبوا جرائم اعتداء وسرقة بالرياض

Time منذ 34 دقيقة
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القبض على 5 مخالفين ارتكبوا جرائم اعتداء وسرقة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من الجرائم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت أن شرطة محافظة الدلم ألقت القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح المقدم شاكر التويجري، أن ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزتهم مسدسان وطلقاتٍ حية وأسلحةٍ بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة؛ حيث جرى إيقافهم واتخذت الاجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
فسقة فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين
ابو محمد
الله يهدم كيانكم ويبيدكم عن وجه الارض ، ياطواغيت ايران يامنبع الشر بين البشر .. آمين ..
ابو محمد
هذولا ارتكبوا عدة جرايم تحت تهديد السلاح ، وهذا وحده يوجب القصاص ،،، .. غير انهم تجاوزوا الحدود دون اذن .. وهذه جريمة امنية كبرى ..

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