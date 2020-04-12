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الأعداد السابقة للصحيفة

ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية

Time منذ 46 دقيقة
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ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية

طهران (صدى):
وجه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي اتهامات لمنظمة اليونيسيف الدولية المعنية بشؤون الطفولة والأمومة بمحاولة هدم الأسرة الإيرانية .

وقال ممثل المرشد في تصريحات له : تغيير نمط الحياة إلى الطريقة الغربية من ضمن مهام اليونيسيف في إيران.

كما اتهمها بخدمة اهداف الولايات المتحدة بإثارة الجدل في المجتمع الإيراني وتشويه الأسرة وهدم المجتمع والترويج لمبادئ وثقافة امريكا ، وفقاً لـ "العربية " .

وقال : اليونيسيف خادمة للولايات المتحدة وليس لها أي غرض سوى تعزيز الثقافة الغربية وتنفيذ الأهداف الشريره .

وتأتي هذه التصريحات في ظل الإرتفاع الكبير لإصابات الفيروس في ايران ، حيث بلغ عدد المصابين اكثر من 71 الف مصاب ، بينما بلغ عدد الوفيات 4474 شخص .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خير ان شاء الله ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين
ابو محمد
الله يهدم كيانكم ويبيدكم عن وجه الارض ، ياطواغيت ايران يامنبع الشر بين البشر .. آمين ..
ابو محمد
هذولا ارتكبوا عدة جرايم تحت تهديد السلاح ، وهذا وحده يوجب القصاص ،،، .. غير انهم تجاوزوا الحدود دون اذن .. وهذه جريمة امنية كبرى ..
طائر في الهواء زائر
إلي مثل هالعينات هم تسببو في غلا المعيشة وساهر الله يقطعكم متى تنتهون ونفتك من هذي الاشكال بعقول اطفال.

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