ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية

طهران (صدى):

وجه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي اتهامات لمنظمة اليونيسيف الدولية المعنية بشؤون الطفولة والأمومة بمحاولة هدم الأسرة الإيرانية .

وقال ممثل المرشد في تصريحات له : تغيير نمط الحياة إلى الطريقة الغربية من ضمن مهام اليونيسيف في إيران.

كما اتهمها بخدمة اهداف الولايات المتحدة بإثارة الجدل في المجتمع الإيراني وتشويه الأسرة وهدم المجتمع والترويج لمبادئ وثقافة امريكا ، وفقاً لـ "العربية " .

وقال : اليونيسيف خادمة للولايات المتحدة وليس لها أي غرض سوى تعزيز الثقافة الغربية وتنفيذ الأهداف الشريره .

وتأتي هذه التصريحات في ظل الإرتفاع الكبير لإصابات الفيروس في ايران ، حيث بلغ عدد المصابين اكثر من 71 الف مصاب ، بينما بلغ عدد الوفيات 4474 شخص .