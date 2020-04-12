بالفيديو والصور.. «الحصيني» : حالة ممطرة متوقعة على معظم المناطق

الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق بالمملكة، والتي تستمر لعدة أيام.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- البداية الفعلية من غدا الأثنين على أجزاء من مكة، والرياض والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ودول الخليج العربي تستمر عدة أيام " .

وأوضح " الحصيني " أن: " قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض، وجنوب الشرقية، وبين الأمارات وقطر والربع الخالي "؛ مضيفًا:" أمطار خفيفة على العاصمة الرياض الآن اليوم الأحد، وأجواء معتدلة وبعضها غائم جزئي تعيشها مدن المملكة ظهرا هذا اليوم الأحد الساعة الثاني عشر الحرارة في مكة "29" وفي المدينة "27" في الرياض" 28 " في المام "32" في أبها " 23 " في حائل " 22 " في جدة " 28" في القصيم " 26 "درجة مئوية " .

وتابع: " الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد وتسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وفرصة سيول على أجزاء من الرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب الشرقية، والربع الخالي، والجوف.. هذه توقعات حسب ما ترسمه النماذج والتغيير وارد

وهناك حالة أخرى بعدها/بإذن الله " .