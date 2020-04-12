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بالفيديو.. مستشفى القطيف تعتمد إجراءات الإحترازية لمواصلة عمل العيادت الخارجية

Time منذ ساعة
Views 1443
بالفيديو.. مستشفى القطيف تعتمد إجراءات الإحترازية لمواصلة عمل العيادت الخارجية

القطيف (صدى):
أكد مدير العيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي استمرار تقديم الخدمات لأهالي القطيف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل الإجراءات المتبعة عند الدخول والخروج ، حيث يخضع الجميع للفرز البصري ، مع تقليل عدد الداخلين للمستشفى .

وأضاف أنه تم إقامة خيمة مكيفة بجانب المستشفى تسمح بإنتظار البعض فيها تجنباً للزحام مع الحفاظ على راحتهم ،وفقاً لـ " الإخبارية ".

كما أكد على توفر خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة ، حيث تعتبر حلقة الوصل بين المراجعين والمستشفى لتقديم الحلول والخدمات ، كطريقة الحصول على الأدوية أو التصريح بالدخول والخروج ، وغيرها من الخدمات .

وقال أن العمل مستمر بجميع العيادات عدا عيادات الأسنان لتجنب العدوى والعيادات الغير طارئة كالعلاج الطبيعي ، مع السماح بعمل عيادات العيون في الحالات الضرورية ، وجميع العيادات الأخرى تعمل بإنتظام .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين
ابو محمد
الله يهدم كيانكم ويبيدكم عن وجه الارض ، ياطواغيت ايران يامنبع الشر بين البشر .. آمين ..
ابو محمد
هذولا ارتكبوا عدة جرايم تحت تهديد السلاح ، وهذا وحده يوجب القصاص ،،، .. غير انهم تجاوزوا الحدود دون اذن .. وهذه جريمة امنية كبرى ..
طائر في الهواء زائر
إلي مثل هالعينات هم تسببو في غلا المعيشة وساهر الله يقطعكم متى تنتهون ونفتك من هذي الاشكال بعقول اطفال.
ابو محمد
الله يستر ...

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