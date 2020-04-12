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إيداع 19 مليون ريال معاشات الضمان للذين تم إسقاطهم سابقًا

Time منذ ساعة
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إيداع 19 مليون ريال معاشات الضمان للذين تم إسقاطهم سابقًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من 19 مليون ريالًا معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين تم إسقاطهم الشهر الماضي قبل أن تتم إعادتهم لاحقا على إثر قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف على المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومدت الوزارة فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين القادمين شعبان ورمضان، إذ يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن يتوجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو الانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصا أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر، أن المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي بلغت 19,578,541 مليون ريال، وقد أودعت الوزارة في وقت سابق ما يتجاوز ملياري ريال المستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441 هـ.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين
ابو محمد
الله يهدم كيانكم ويبيدكم عن وجه الارض ، ياطواغيت ايران يامنبع الشر بين البشر .. آمين ..
ابو محمد
هذولا ارتكبوا عدة جرايم تحت تهديد السلاح ، وهذا وحده يوجب القصاص ،،، .. غير انهم تجاوزوا الحدود دون اذن .. وهذه جريمة امنية كبرى ..
طائر في الهواء زائر
إلي مثل هالعينات هم تسببو في غلا المعيشة وساهر الله يقطعكم متى تنتهون ونفتك من هذي الاشكال بعقول اطفال.
ابو محمد
الله يستر ...

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