نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ ساعة
Views 1424
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و 6.68% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين
ابو محمد
الله يهدم كيانكم ويبيدكم عن وجه الارض ، ياطواغيت ايران يامنبع الشر بين البشر .. آمين ..
ابو محمد
هذولا ارتكبوا عدة جرايم تحت تهديد السلاح ، وهذا وحده يوجب القصاص ،،، .. غير انهم تجاوزوا الحدود دون اذن .. وهذه جريمة امنية كبرى ..
طائر في الهواء زائر
إلي مثل هالعينات هم تسببو في غلا المعيشة وساهر الله يقطعكم متى تنتهون ونفتك من هذي الاشكال بعقول اطفال.
ابو محمد
الله يستر ...

أخر الأخبار

جمعية اشراق تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
جمعية اشراق تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 4 دقائق Views 1065
«جيوفينكو» يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال
«جيوفينكو» يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال
Time منذ 27 دقيقة Views 1470
إلزام جديد لكافة مراكز التسوق بشأن 9 مواد غذائية أساسية
إلزام جديد لكافة مراكز التسوق بشأن 9 مواد غذائية أساسية
Time منذ 29 دقيقة Views 1724
أمانة الشرقية تنتهي من تركيب 751 عمود إنارة بحي الصواري بالعزيزية
أمانة الشرقية تنتهي من تركيب 751 عمود إنارة بحي الصواري بالعزيزية
Time منذ 29 دقيقة Views 1133
إقرار الزواج عن بُعد في دولة عربية
إقرار الزواج عن بُعد في دولة عربية
Time منذ 31 دقيقة Views 276
القبض على 5 مخالفين ارتكبوا جرائم اعتداء وسرقة بالرياض
القبض على 5 مخالفين ارتكبوا جرائم اعتداء وسرقة بالرياض
Time منذ 33 دقيقة Views 1414
بالصور.. بدء إنتاج «أقنعة 3D» لمواجهة الفيروس في جامعة المؤسس
بالصور.. بدء إنتاج «أقنعة 3D» لمواجهة الفيروس في جامعة المؤسس
Time منذ 33 دقيقة Views 1550
إيداع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدربا ومتدربة في برنامج التدريب (تمهير)
إيداع 17 مليون ريال مكافأة لـ 6215 متدربا ومتدربة في برنامج التدريب (تمهير)
Time منذ 42 دقيقة Views 1373
ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية
ممثل خامنئي يتهم منظمة اليونيسيف بهدم الأسر الإيرانية
Time منذ 45 دقيقة Views 1396
مصابون بالفيروس يكشفون عارض غريب لم يتطرق إليه الأطباء !
مصابون بالفيروس يكشفون عارض غريب لم يتطرق إليه الأطباء !
Time منذ 49 دقيقة Views 2358