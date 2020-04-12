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تعليق قوي للأمير عبد الرحمن بن مساعد على إرسال تركيا لمساعدات إلى إسرائيل

Time منذ 38 دقيقة
Views 1867
تعليق قوي للأمير عبد الرحمن بن مساعد على إرسال تركيا لمساعدات إلى إسرائيل

الرياض (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية؛ بشأن إرسال مساعدات طبية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم ما ترتكبه من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني.

وكشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن تناقض المواقف من جهة الكثيرين ملمحًا إلى أن إذا جاء ذلك التصريح المهين من قبل مسؤول سعودي لكانت بعض وسائل الإعلام أشعلت نيرانًا تجاه المملكة، مستنكرًا الصمت تجاه أفعال وانتهاكات تركيا.

وأعاد الأمير عبد الرحمن نشر تصريح ‏متحدث الرئاسة التركية إبراهيم غولن، والذي قال فيه: " تلقينا طلباً من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية، أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل إلى فلسطين أيضاً بالتزامن " .

وقال الأمير عبد الرحمن معلقًا على ذلك التصريح: " ‏تخيلوا لو أن هذا التصريح جاء من مسؤول سعودي! وإذا استطعتم تخيل ذلك وتخيل ردود الفعل عليه انظروا لردود الفعل على تصريح متحدث الرئاسة التركية وقارنوها بما تخيلتموه من ردود فعل لو كان الذي صرح سعوديا "؛ مضيفًا: " أنا شخصيًا فعلت ذلك .. تخيلت وقارنت وبعد ذلك استعذت من الرئيس الدجّال ومريديه!".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احتمال كلامك صحيح بس انت رفضت اللعب لما خصم عليك المهم ربنا هو اللي يحاسبك لو كذبت
البرفسور حنس
يا عوال بعد هالتعليق من يقدر يقول ان الشيخ حنس ما هو حكيم...؟
نجاة محمد
ماقصرت دي هي الوطنية و جزيت خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ ربًآ رحًيَمً ☕
طيب
البرفسور حنس
هالبلد كنز لابناءه... ياليت يتم طرد الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه وكل وافد يفسد ولا يصلح ويأخذ من خير البلد ولا يعطي..

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