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الأعداد السابقة للصحيفة

هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية

Time منذ ساعة
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Comment 1
هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية

الطائف (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, تنبيها عن استمرارية هطول أمطار اعدية المسبوقة بالاتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة على التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احتمال كلامك صحيح بس انت رفضت اللعب لما خصم عليك المهم ربنا هو اللي يحاسبك لو كذبت
البرفسور حنس
يا عوال بعد هالتعليق من يقدر يقول ان الشيخ حنس ما هو حكيم...؟
نجاة محمد
ماقصرت دي هي الوطنية و جزيت خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ ربًآ رحًيَمً ☕
طيب
البرفسور حنس
هالبلد كنز لابناءه... ياليت يتم طرد الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه وكل وافد يفسد ولا يصلح ويأخذ من خير البلد ولا يعطي..

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