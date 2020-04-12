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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. نساء «داعش» : المرض لن يصيبنا .. يصيب الكافر!

Time منذ ساعة
Views 2149
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بالفيديو.. نساء «داعش» : المرض لن يصيبنا .. يصيب الكافر!

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو تبريرات غريبة من جانب نساء تنظيم"داعش " يؤكدن بها استثناء تنظيم داعش من الإصاية بالفيروس الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .

وقالت داعشية من مخيمات منطقة الحسكة السورية التي تضم آلاف النساء وعائلات الدواعش : المرض ما يجي علينا احنا ..احنا متقين الله ونصوم ونصلي ونخاف الله ، ومسلمين على منهج ابو بكر البغدادي !

وبسؤالها عن سبب إصابته دول اسلامية إذا كان المرض يستثني المسلمين قالت : لأنهم يظلمون الناس ويظلمون الإخوة ..وكأن تنظيم "داعش " برئ من الظلم ، أو أن المرض ليس من الإبتلاءات التي أصابت كثير من المسلمين .

والأدهي من ذلك أن بعضهن اعتبر من أصيب به كافر ، وقالت : المرض ما يصيب مسلم يصيب كافر ..وهذا جند من جنود الله لن يصيبنا .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احتمال كلامك صحيح بس انت رفضت اللعب لما خصم عليك المهم ربنا هو اللي يحاسبك لو كذبت
البرفسور حنس
يا عوال بعد هالتعليق من يقدر يقول ان الشيخ حنس ما هو حكيم...؟
نجاة محمد
ماقصرت دي هي الوطنية و جزيت خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ ربًآ رحًيَمً ☕
طيب
البرفسور حنس
هالبلد كنز لابناءه... ياليت يتم طرد الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه وكل وافد يفسد ولا يصلح ويأخذ من خير البلد ولا يعطي..

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