بالفيديو.. نساء «داعش» : المرض لن يصيبنا .. يصيب الكافر!

وكالات (صدى):

وثق مقطع فيديو تبريرات غريبة من جانب نساء تنظيم"داعش " يؤكدن بها استثناء تنظيم داعش من الإصاية بالفيروس الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .

وقالت داعشية من مخيمات منطقة الحسكة السورية التي تضم آلاف النساء وعائلات الدواعش : المرض ما يجي علينا احنا ..احنا متقين الله ونصوم ونصلي ونخاف الله ، ومسلمين على منهج ابو بكر البغدادي !

وبسؤالها عن سبب إصابته دول اسلامية إذا كان المرض يستثني المسلمين قالت : لأنهم يظلمون الناس ويظلمون الإخوة ..وكأن تنظيم "داعش " برئ من الظلم ، أو أن المرض ليس من الإبتلاءات التي أصابت كثير من المسلمين .

والأدهي من ذلك أن بعضهن اعتبر من أصيب به كافر ، وقالت : المرض ما يصيب مسلم يصيب كافر ..وهذا جند من جنود الله لن يصيبنا .