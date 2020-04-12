موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا النوعية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال القادم ، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذو القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية" ، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها مؤخرا .

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي ، أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونيا عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة ، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة .