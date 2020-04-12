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موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا النوعية بجامعة الملك عبدالعزيز

Time منذ 16 دقيقة
Views 1322
موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا النوعية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة (صدى):
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال القادم ، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذو القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية" ، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها مؤخرا .

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي ، أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونيا عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة ، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة .

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
يمكن عنده مشكلة في الاذن وش هالاخبار التافهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتواضع شخص الا زاده الله رفعه سبحان الله دائمآ الاحظها إذا وقفت أتكلم مع أحد الأمراء وخصوصآ أصحاب السمو الملكي وسبق لي معهم عدة لقاءات تواضع لم أشهد له مثيل لدرجة أحدهم رفض يفك يدي يوم صافحته الين مافكيت يدي أنا وحبيت راسه حب راسي استغربت نظر لي بأبتسامه وقال وحده بوحده ومع الناس كلهم مو بس أنا@ الله يحفظهم ويطول بأعمارهم
ابو محمد
مجرمون فاسدون وللكبير مايرحمون ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي ضريبة عمله وعلى نياتكم ترزقون
ابو محمد
يجب تجاوز الخلافات مهما عظم امرها ، باالبشاشه ورسم الإبتسامه ، تريح الاعصاب وتكبح لهيب الغضب ..

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