نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"ساما" تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1365
"ساما" تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

الرياض (صدى):
أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.

وتأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، من خلال تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.

وأكدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
يمكن عنده مشكلة في الاذن وش هالاخبار التافهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتواضع شخص الا زاده الله رفعه سبحان الله دائمآ الاحظها إذا وقفت أتكلم مع أحد الأمراء وخصوصآ أصحاب السمو الملكي وسبق لي معهم عدة لقاءات تواضع لم أشهد له مثيل لدرجة أحدهم رفض يفك يدي يوم صافحته الين مافكيت يدي أنا وحبيت راسه حب راسي استغربت نظر لي بأبتسامه وقال وحده بوحده ومع الناس كلهم مو بس أنا@ الله يحفظهم ويطول بأعمارهم
ابو محمد
مجرمون فاسدون وللكبير مايرحمون ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي ضريبة عمله وعلى نياتكم ترزقون
ابو محمد
يجب تجاوز الخلافات مهما عظم امرها ، باالبشاشه ورسم الإبتسامه ، تريح الاعصاب وتكبح لهيب الغضب ..

أخر الأخبار

تصرفات صادمة لمراهقين مع مسنة مريضة بالسرطان
تصرفات صادمة لمراهقين مع مسنة مريضة بالسرطان
Time منذ 12 دقيقة Views 143
موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا النوعية بجامعة الملك عبدالعزيز
موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا النوعية بجامعة الملك عبدالعزيز
Time منذ 16 دقيقة Views 1321
انتهاء منع التجول الشامل وتراجع الإصابات في دولة عربية
انتهاء منع التجول الشامل وتراجع الإصابات في دولة عربية
Time منذ 16 دقيقة Views 1675
"ساما" تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
"ساما" تحدد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
Time منذ 30 دقيقة Views 1365
توجه لخفض رواتب اللاعبين والمدربين بأندية الدوري لـ 50 %
توجه لخفض رواتب اللاعبين والمدربين بأندية الدوري لـ 50 %
Time منذ 32 دقيقة Views 1457
قرب وصول أول دفعة من الحافلات الذكية للمملكة
قرب وصول أول دفعة من الحافلات الذكية للمملكة
Time منذ 33 دقيقة Views 1835
اب يطلق الرصاص على ابنه لسبب غريب
اب يطلق الرصاص على ابنه لسبب غريب
Time منذ 34 دقيقة Views 512
«البطاطس» تدفع رجلًا لإنهاء حياة زوجته بعد 30 عامًا من الزواج
«البطاطس» تدفع رجلًا لإنهاء حياة زوجته بعد 30 عامًا من الزواج
Time منذ 45 دقيقة Views 501
أطعمة يفضل أكلها على معدة فارغة
أطعمة يفضل أكلها على معدة فارغة
Time منذ 46 دقيقة Views 1407
«أمازون» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
«أمازون» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 50 دقيقة Views 1508