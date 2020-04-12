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إعادة فتح هايبر بنده الشاحنات في بريدة

Time منذ ساعة
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إعادة فتح هايبر بنده الشاحنات في بريدة

القصيم (صدى):
كشفت شركة "بندة للتجزئة"، اليوم الأحد، عن توجيه أمانة منطقة القصيم وممثلي الشؤون الصحية، بإعادة فتح هايبر بنده الشاحنات لاستقبال العملاء من جديد عقب التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية.

وأصدرت الشركة بيانًا توضح فيه تفاصيل الواقعة؛ حيث قالت أنه في يوم الجمعة 3 أبريل 2020، في هايبر بنده الشاحنات في مدينة بريدة تمت ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 من العمالة المستأجرة من إحدى الشركات المتعهدة والتي تقدم خدمات عمالية للشركة عند دخولهم للسوق.

وأكدت أنه تم منعهم من دخول السوق وتوجيههم إلى العزل الاحترازي وإخطار الجهات المختصة حسب الإجراء المتبع لمواجهة الفيروس، لافتة إلى أن وزارة الصحة بدورها شددت على أهمية عزلهم ووجهت بعزل جميع الموظفين المخالطين للعمالة المشتبهة احترازيا في تاريخ 6 أبريل 2020.

وأغلقت أمانة منطقة القصيم، الفرع احترازيا في نفس اليوم، وتمت المباشرة وعلى مدى 5 أيام بإجراء تعقيم شامل لجميع الأقسام والمنتجات في الفرع عن طريق شركة متخصصة في أعمال التعقيم والتطهير للفيروسات وتم التخلص من جميع المنتجات المكشوفة احترازيا؛ لتنهي إدارة بنده إنهاء عقدها مع هذه الشركة المتعهدة بالعمالة من جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الشؤون البلدية، أعلنت أن نتيجة 4 من عمال ذات الشركة المتعهدة إيجابية، ووجهت أمانة بلدية القصيم بإغلاق فروع بنده (المنتزه، الراشديات، الضاحي، سلطانة، الفايزية، الشماس)؛ فيما باشرت وزارة الصحة الحالات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
يمكن عنده مشكلة في الاذن وش هالاخبار التافهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتواضع شخص الا زاده الله رفعه سبحان الله دائمآ الاحظها إذا وقفت أتكلم مع أحد الأمراء وخصوصآ أصحاب السمو الملكي وسبق لي معهم عدة لقاءات تواضع لم أشهد له مثيل لدرجة أحدهم رفض يفك يدي يوم صافحته الين مافكيت يدي أنا وحبيت راسه حب راسي استغربت نظر لي بأبتسامه وقال وحده بوحده ومع الناس كلهم مو بس أنا@ الله يحفظهم ويطول بأعمارهم
ابو محمد
مجرمون فاسدون وللكبير مايرحمون ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي ضريبة عمله وعلى نياتكم ترزقون
ابو محمد
يجب تجاوز الخلافات مهما عظم امرها ، باالبشاشه ورسم الإبتسامه ، تريح الاعصاب وتكبح لهيب الغضب ..

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