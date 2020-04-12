بالفيديو.. سعيد العويران يطقطق على محمد عبد الجواد

ماجد محمد (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران وهو يطلق النكات ويسخر من أصحابه بشكل كوميدي.

وأظهر الفيديو، سعيد العويران وهو " يطقطق " على لاعب الأهلي والمنتخب السابق، والمدير الفني لنادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، محمد عبد الجواد أثناء تواجدهم سويًا برفقة بعض الأصدقاء.

وأخذ " العويران " يوجه الكلمات الساخرة إلى محمد عبد الجواد؛ حيث قال له بشكل ساخر: " هذا ٨٥ سنة لعب مع أحمد الصغير الله يرحمه وعشعوش "؛ ليضيف: " كان عمرك ٢٥ لما جبت الهدف في الكاميرون صار عمرك ٦٥ حلوين بركة ولغة إنجليزي وبرازيلي ومتزوج من كل الجنسيات احمد ربك".

وتابع سعيد العويران لعبد الجواد وسط تعالي ضحكات الأصدقاء : " المفروض تودع الدنيا أنت.. خلاص حللت ولعب كرة وجبت لاعبين ووديت لاعبين ومدربين البرازيل وكمان تعمل بالخطوط السعودية " .