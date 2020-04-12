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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سعيد العويران يطقطق على محمد عبد الجواد

Time منذ 9 دقائق
Views 1340
بالفيديو.. سعيد العويران يطقطق على محمد عبد الجواد

ماجد محمد (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران وهو يطلق النكات ويسخر من أصحابه بشكل كوميدي.

وأظهر الفيديو، سعيد العويران وهو " يطقطق " على لاعب الأهلي والمنتخب السابق، والمدير الفني لنادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، محمد عبد الجواد أثناء تواجدهم سويًا برفقة بعض الأصدقاء.

وأخذ " العويران " يوجه الكلمات الساخرة إلى محمد عبد الجواد؛ حيث قال له بشكل ساخر: " هذا ٨٥ سنة لعب مع أحمد الصغير الله يرحمه وعشعوش "؛ ليضيف: " كان عمرك ٢٥ لما جبت الهدف في الكاميرون صار عمرك ٦٥ حلوين بركة ولغة إنجليزي وبرازيلي ومتزوج من كل الجنسيات احمد ربك".

وتابع سعيد العويران لعبد الجواد وسط تعالي ضحكات الأصدقاء : " المفروض تودع الدنيا أنت.. خلاص حللت ولعب كرة وجبت لاعبين ووديت لاعبين ومدربين البرازيل وكمان تعمل بالخطوط السعودية " .

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أحدث التعليقات

رحال
تعالي لطفي طقران تراه ولهان ودموعه على الخدان
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب
ابو داود
جزا الله الملك سلمان وولي عهده كل الخير لانهم اعطو الاعفاء للاشد احتياج وهم مستفيدي الضمان والمعاقين وكبار السن
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
وليش يخته ما تحرجون الديره والله انها تهبل وخاصه تي اليام حد والسفان ما عندهم مدارس تلمحوا في الخضره وابردوا والله يا مدراجاً فيها أنه يهني قبل يجي ذاك السبار يشحرنا
نجاة محمد
جزاه الله كل خير بس اعتب علية لعدم لبس الكمامة و القفاز لحماية نفسة

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