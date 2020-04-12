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الأعداد السابقة للصحيفة

أطباء يعددون أسباب قتل " كورونا " للرجال أكثر من النساء

Time منذ يومين
Views 2191
Comment 3
أطباء يعددون أسباب قتل " كورونا " للرجال أكثر من النساء

أميرة خالد (صدى):
كشفت مجموعة من الأدلة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بشدة بفيروس كورونا من النساء، ففي حين أن معدلات الإصابة بين الرجال والنساء متساوية، فإن الرجال ينتهي بهم المطاف في العناية المركزة وأكثر عرضة للوفاة في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق أرجع عدد من الأطباء حول العالم، الأمر للتدخين المنتشر بين الرجال أكثر من النساء.

فيما رأى آخرون أن السبب هو أن الرجال لا يعتنون بأجسادهم جيدًا، وفي المتوسط يشربون المزيد من الكحول.

وتشير الدراسات إلى أنه من غير المحتمل اتباع الرجال نظامًا غذائيًا صحيًا أو طلب المساعدة الطبية إذا كانوا بحاجة إليها.

ونتيجة لذلك من المرجح أن يعاني الرجال أمراضًا مزمنة مثل أمراض القلب والرئة، السرطان، ضغط الدم المرتفع، ومرض السكري من النوع الثاني أكثر من النساء، والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى أعراض أكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا التاجي.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

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