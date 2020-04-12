بالفيديو.. أم نايف تبكي وتروي القصة المؤثرة لاختفاء ابنها منذ 13 عاما 

عادل الحربي (صدى):

كشفت المواطنة " أم نايف " عن تفاصيل حول واقعة اختفاء ابنها منذ أكثر من 13 عاماً، كما استغاثت بخادم الحرمين وولي عهده لمساعدتها في العثور عليه.

وأوضحت أم نايف خلال مداخلة لبرنامج " ياهلا " أن القصة بدأت من عام 1428، بعد طلاقها من زوجها الذي استحوذ على ابنها بالقوة بعد تهديد والدها إبان الطلاق.

ولفتت إلى أنها لا تعلم شيء عن ولدها بعد هذا التاريخ حين كان يبلغ شهرين من عمره، موضحة أنها قامت بتوكيل محامي قام بدوره باستخراج صك وحكم غيابي، دون فائدة، حتى وصلت إلى بيت المودة الذي طلب منها رقم طليقها، إلا أنها أجابت بأنه مختفي لا تعلم عنه أي شيء.

وأبانت أم نايف:" طليقي اختفى تماما بعد أن أخذ نايف، أنا أراجع من 14 سنة وقلبي انفطر، وأصبت بالأمراض، لأعثر على أي معلومة رسمية تطمئني على ولدي نايف ".

واختتمت أم نايف حديثها:" بحثت عنه باسم الأب وإدارة التأمين قالت لي أنه لا يمكن، وأنها تحتاج إلى سجلات وأنا لا أملكها "، فيما قدمت المواطنة نداء إلى ابنها على الهواء مضيفة أنه يتميز بوجود علامة فارقة في منتصف رأسه، يا نايف أنا أمك حية، فيك علامة فارقة مثل الكية في منتصف الرأس ".