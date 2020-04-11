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الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة رجل الأعمال سلطان العذل

Time منذ ساعتين
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وفاة رجل الأعمال سلطان العذل

نايف السالم (صدى):
توفي رجل الأعمال سلطان بن محمد العذل، والذي اشتهر بلقب ستيفن هوكينج العرب بسبب المرض الذي كان يعاني منه منذ 23 عاماً ويسمى " مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي " .

وفقد العذل القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، حيث فقد جميع حواسه عدا السمع والبصر والإحساس، ويتنفس من خلال أنبوب تنفسي موصول بجهاز تنفس صناعي، ويتغذى بواسطة أنبوب تغذية يصل إلى المعدة بفتحة.

ونجح في إدارة مجموعة من الشركات لها تأثيرها في السوق منها شركة (سمسا) للنقل السريع المحدودة (فيديكس)، شركة شهية المحدودة (دانكن دوناتس)، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، وعدد الموظفين في الشركات التي أشرف عليها مباشرة يفوق العشرة آلاف موظف وموظفة.

وتغلب العذل على عدم قدرته على الحركة والنطق بتأليف كتاب ضخم عن جده صالح (باشا) بن محسن بن عذل، أحد رجالات الملك عبدالعزيز، يحوي ألفي صفحة.

وكان سلطان بن محمد كامل العذل درس حتى المرحلة الثانوية في معهد العاصمة في مدينة الرياض. ثم أكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، وذلك في جامعة بورتلاند في كلية هندسة ملتـنوما.

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أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

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