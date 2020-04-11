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الأعداد السابقة للصحيفة

السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة

Time منذ ساعتين
Views 1681
السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة

مكة المكرمة (صدى):
أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تفعيل التحول الإلكتروني (بلا ورق) في جميع تعاملات الرئاسة العامة.

وأشار معاليه إلى نجاح متابعة الأعمال عن بعد من خلال الاعتماد الكلي على التقانة واستثمارها الاستثمار الأمثل، في الوقت الذي نشهد فيه انتشار جائحة كورونا في مختلف دول العالم.

وفي ذات السياق وجه الرئيس العام جميع الإدارات بالرئاسة بتسيير العمل من خلال وسائل التقنية المتاحة، منوهاً على أن جميع المعاملات يتم العمل عليها إلكترونياً.

يذكر أن هذه الخطوة سبقتها العديد من الإجراءات زادت الحاجة إليها منذ الأيام الأولى لتحول الأعمال عن بعد بسبب جائحة كورونا، حيث إن الرئاسة تٌعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي.

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أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

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