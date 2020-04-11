الهلال يكسب قضايا جديدة ويهدد المسيئين

طلال الغامدي (صدى):

أكد هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، أنه كسب إدارة الزعيم، قضيتين ضد إعلاميين، صدرت منهما إدعاءات مسيئة.

ولفت الكثيري في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع " تويتر ":" الإدعاءات المسيئة الصادرة من الإعلاميين، تستوجب إيقاع العقوبات؛ وفقاً لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ".

وأشارت إلى أن هذه العقوبات، تتراوح بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم، وسرد وقائع كاذبة، مبينا أن الهلال في انتظار البت في عدة قضايا مشابهة، خلال الفترة القادمة.

وأوضح الكثيري: " كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه، بتوجيهات الإدارة، نحو إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سوّلت له نفسه بإطلاق اتهامات واساءات ضد الهلال ".