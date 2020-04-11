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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يكسب قضايا جديدة ويهدد المسيئين

Time منذ 3 ساعات
Views 2650
Comment 2
الهلال يكسب قضايا جديدة ويهدد المسيئين

طلال الغامدي (صدى):
أكد هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، أنه كسب إدارة الزعيم، قضيتين ضد إعلاميين، صدرت منهما إدعاءات مسيئة.

ولفت الكثيري في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع " تويتر ":" الإدعاءات المسيئة الصادرة من الإعلاميين، تستوجب إيقاع العقوبات؛ وفقاً لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ".

 وأشارت إلى أن هذه العقوبات، تتراوح بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم، وسرد وقائع كاذبة، مبينا أن الهلال في انتظار البت في عدة قضايا مشابهة، خلال الفترة القادمة.

وأوضح الكثيري: " كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه، بتوجيهات الإدارة، نحو إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سوّلت له نفسه بإطلاق اتهامات واساءات ضد الهلال ".

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أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

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