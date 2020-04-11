نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. وصول ثاني الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطار الملك خالد

Time منذ 3 ساعات
Views 1767
بالصور.. وصول ثاني الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطار الملك خالد

الرياض (صدى):
وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله- ، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد ، وصلت ثاني الرحلات إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة واشنطن وعلى متنها (٢٠٧) مواطنين، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني .

وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.

وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.

وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لوزارة التعليم، والمزود بكافة الخدمات وإجراءات السلامة، حيث يُنقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

أخر الأخبار

الاتحاد يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق
الاتحاد يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق
Time منذ 11 دقيقة Views 1225
أربعيني يهدد المتنقلين من المناطق التي ظهرت فيها إصابات
أربعيني يهدد المتنقلين من المناطق التي ظهرت فيها إصابات
Time منذ 39 دقيقة Views 2093
مواطن يتباهى بشرب " ماء بطارية " في القصيم
مواطن يتباهى بشرب " ماء بطارية " في القصيم
Time منذ 47 دقيقة Views 1857
الإطاحة بـ4 مواطنين تباهوا بمخالفتهم لمنع التجول وسخروا من رجال الأمن
الإطاحة بـ4 مواطنين تباهوا بمخالفتهم لمنع التجول وسخروا من رجال الأمن
Time منذ 57 دقيقة Views 1584
أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر
أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر
Time منذ ساعة Views 3543
محمد الغامدي : ماجد عبدالله كان يقول للاعبين في المباراة " هبا " اذا اراد الانطلاق
محمد الغامدي : ماجد عبدالله كان يقول للاعبين في المباراة " هبا " اذا اراد الانطلاق
Time منذ ساعة Views 245
4 نيازك ضخمة تقترب من الأرض اليوم
4 نيازك ضخمة تقترب من الأرض اليوم
Time منذ ساعة Views 342
حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
Time منذ ساعة Views 881
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
Time منذ ساعة Views 654
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
Time منذ ساعة Views 1753