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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أم نايف تبكي وتروي القصة المؤثرة لاختفاء ابنها منذ 13 عاما 

Time منذ 3 ساعات
Views 3853
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بالفيديو.. أم نايف تبكي وتروي القصة المؤثرة لاختفاء ابنها منذ 13 عاما 

عادل الحربي (صدى):
كشفت المواطنة " أم نايف " عن تفاصيل حول واقعة اختفاء ابنها منذ أكثر من 13 عاماً، كما استغاثت بخادم الحرمين وولي عهده لمساعدتها في العثور عليه.

 وأوضحت أم نايف خلال مداخلة لبرنامج " ياهلا " أن القصة بدأت من عام 1428، بعد طلاقها من زوجها الذي استحوذ على ابنها بالقوة بعد تهديد والدها إبان الطلاق.

 ولفتت إلى أنها لا تعلم شيء عن ولدها بعد هذا التاريخ حين كان يبلغ شهرين من عمره، موضحة أنها قامت بتوكيل محامي قام بدوره باستخراج صك وحكم غيابي، دون فائدة، حتى وصلت إلى بيت المودة الذي طلب منها رقم طليقها، إلا أنها أجابت بأنه مختفي لا تعلم عنه أي شيء.

وأبانت أم نايف:" طليقي اختفى تماما بعد أن أخذ نايف، أنا أراجع من 14 سنة وقلبي انفطر، وأصبت بالأمراض، لأعثر على أي معلومة رسمية تطمئني على ولدي نايف ".

واختتمت أم نايف حديثها:" بحثت عنه باسم الأب وإدارة التأمين قالت لي أنه لا يمكن، وأنها تحتاج إلى سجلات وأنا لا أملكها "، فيما قدمت المواطنة نداء إلى ابنها على الهواء مضيفة أنه يتميز بوجود علامة فارقة في منتصف رأسه، يا نايف أنا أمك حية، فيك علامة فارقة مثل الكية في منتصف الرأس ".

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أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

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