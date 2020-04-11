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الأعداد السابقة للصحيفة

"الأمن السيبراني" يحذر من حملات تصيّدية تستهدف برنامج Cisco Webex

Time منذ 3 ساعات
Views 1852
"الأمن السيبراني" يحذر من حملات تصيّدية تستهدف برنامج Cisco Webex

الرياض (صدى):
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً " عالي جداً " من حملات تصيّدية تستهدف برنامج Cisco Webex.

وأشار مركز الأمن السيبراني إلي أن هدف المهاجمين   الحصول على صلاحيات الدخول لمستخدمي البرنامج عبر إرسائل السائل بريد إلكتروني 

تحيدية توهم المستخدم بوجود ثغرة حساسية في البرنامج، حيث يتم التوصية بالتحديث الفوري والإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الثغرة من خلال رابط مرفق يوجه المستخدم لصفحة وهمية تطلب منه بيانات الدخول (البريد الإلكتروني، كلمة المرور) ليتم الاستحواذ عليها.

وأوصي المركز بالحذر من هذه الرسائل التميدية عبر اتباع الإرشادات التالية:تأكد من مصدر السائل البريد الإلكتروني، افحص الروابط قبل الضغط عليها، اتبع التحديثات الصادرة من الصفحة الرسمية للشركة الأم، كما حث على اتباع النصائح التالية للوقاية من عمليات التصيد والهندسة الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

شااامخ الجهني
طيب مع الوباء هذا الله يرفعه عنا ويبلغنا رمضان وحنا ب احسن الأحوال ان شاء الله ماودهو ينجحوونا من الثانويه ونخلص
ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق

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