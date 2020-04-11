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موعد إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM من "زين" 

Time منذ 6 دقائق
Views 1131
موعد إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM من "زين" 

علي القحطاني (صدى):
تعتزم شركة  " زين السعودية " إطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)، وذلك في يوم 13 أبريل 2020، حيث يتوافر بها عدد من المزايا النوعية عالية الكفاءة.

ومن جانبه، قال المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة " زين السعودية " إن الشريحة الإلكترونية ستضيف قيمة نوعية جديدة للكثير من عملاء "زين السعودية"، مبينا أن الشركة تعمل بشكل دؤوب لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، ونقلها بشغف وحرص وجودة إلى الأسواق المحلية.

ولفت الدغيثر:" نعمل في زين السعودية على أن نلبي دائمًا تطلعات عملائنا الكرام، وندرك تمامًا أن هذه التطلعات لا سقف لها، لكننا نعمل حتمًا من أجلهم، ومن هنا يأتي حرص الشركة على توفير أحدث التقنيات وأكثرها جودة ".

 وأوضح أن الشريحة الإلكترونية (esim ) متاحة على التطبيق والموقع الالكتروني ولا يتطلب طلبها لزيارة أي فرع.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله المستعان
مبروك
ماشاء الله جو ربيعي رائع .
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لبيه ياديرتي لبيه ،،، يازين جوك ووديانك

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