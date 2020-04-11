موعد إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM من "زين" 

علي القحطاني (صدى):

تعتزم شركة " زين السعودية " إطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)، وذلك في يوم 13 أبريل 2020، حيث يتوافر بها عدد من المزايا النوعية عالية الكفاءة.

ومن جانبه، قال المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة " زين السعودية " إن الشريحة الإلكترونية ستضيف قيمة نوعية جديدة للكثير من عملاء "زين السعودية"، مبينا أن الشركة تعمل بشكل دؤوب لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، ونقلها بشغف وحرص وجودة إلى الأسواق المحلية.

ولفت الدغيثر:" نعمل في زين السعودية على أن نلبي دائمًا تطلعات عملائنا الكرام، وندرك تمامًا أن هذه التطلعات لا سقف لها، لكننا نعمل حتمًا من أجلهم، ومن هنا يأتي حرص الشركة على توفير أحدث التقنيات وأكثرها جودة ".

وأوضح أن الشريحة الإلكترونية (esim ) متاحة على التطبيق والموقع الالكتروني ولا يتطلب طلبها لزيارة أي فرع.