الجبال يكشف عن أصعب مدرب لعب أمامه في الدوري السعودي

نواف السالم (صدى):

تحدث المدير الفني التونسي فتحي الجبال عن أصعب مدرب لعب أمامه في الدوري السعودي، قائلا:" نادي الهلال مع المدرب إيريك جيريتس كان أفضل تنظيمًا وقوي جدًا دفاعيًا وهجوميًا ".

وأضاف الجبال:" كل الفرق الكبيرة تمر بفترات توهج مما يصعب منازلتها وأذكر؛ الهلال ٢٠١٠،نادي الشباب ٢٠١٢، النصر ٢٠١٥، الأهلي ٢٠١٦، و من قبلهم الاتحاد مع الفريق الذهبي بقيادة محمد نور ".

ولفت الجبال:" كل الفرق الكبيرة هي مطمح كل مدرب شغوف بتحقيق البطولات لوجود الإمكانيات والعوامل المساعدة لذلك ".

وتابع الجبال:" الصحة هي تاج على رؤوسنا و يجب المحافظة عليها والمحافظة على كل العائلة والأحباب بالالتزام التام بكل التوصيات من أهل الاختصاص، فترة سنحكم عليها نحن ، بإمكاننا تقصيرها بانضباطنا التام ومنح الفرصة للأجهزة الطبية بمحاربة هذا الفيروس، بالتونسي نقول شد دارك ، يعني خليك بالبيت والتزم بالحجر الصحي التام ، تمنياتي لأهلي في السعودية بالصحة و العافية ".