نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الجبال يكشف عن أصعب مدرب لعب أمامه في الدوري السعودي

Time منذ 4 ساعات
Views 4821
Comment 1
الجبال يكشف عن أصعب مدرب لعب أمامه في الدوري السعودي

نواف السالم (صدى):
تحدث المدير الفني التونسي فتحي الجبال عن أصعب مدرب لعب أمامه في الدوري السعودي، قائلا:" نادي الهلال مع المدرب إيريك جيريتس كان أفضل تنظيمًا وقوي جدًا دفاعيًا وهجوميًا ".

وأضاف الجبال:" كل الفرق الكبيرة تمر بفترات توهج مما يصعب منازلتها وأذكر؛ الهلال ٢٠١٠،نادي الشباب ٢٠١٢،  النصر ٢٠١٥، الأهلي ٢٠١٦، و من قبلهم الاتحاد مع الفريق الذهبي بقيادة محمد نور ".

ولفت الجبال:" كل الفرق الكبيرة هي مطمح كل مدرب شغوف بتحقيق  البطولات لوجود الإمكانيات والعوامل المساعدة لذلك ".

وتابع الجبال:" الصحة هي تاج على رؤوسنا و يجب المحافظة عليها والمحافظة على كل العائلة والأحباب بالالتزام التام بكل التوصيات من أهل الاختصاص، فترة سنحكم عليها نحن ، بإمكاننا تقصيرها بانضباطنا التام ومنح الفرصة للأجهزة الطبية بمحاربة هذا الفيروس، بالتونسي نقول شد دارك ، يعني خليك  بالبيت والتزم بالحجر الصحي التام ، تمنياتي لأهلي في السعودية بالصحة و العافية ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ام نورة
الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ووفقكم الله
أبوسليم
كنا معجب من أخبار الحمقى والمغفلين التي دونتها الكتب ونعتقد أن معظمها من ضرب الخيال وقانون نشاهدها بتسجيلهم ونشرهم 😨😨😨😨.
مواطن عربي
أظن أن معظم الشعوب العربية خاصه شعوب مصر والسعودية والإمارات قد تيقنوا وعرفوا ان نظام الكلبوخاان هو عدو خبيث لنا اشد من عداوه ال صهيون
naeem
للاسف الناس مايفهمون الخطر الحاصل تجدهم يجتمعون فى الاسترحات او المنازل او الا سواق
البرفسور حنس
نعم ليت الصحه والبلديه تبتكر حلول للقضاء على خطر انتقال وانتشار والفاروس بسبب الاسواق المركزيه....بدون مبالغه لو كان به كامره كاشفه فستجدون اغلب الرفوف مغلفه بالفاروس من كثرة تلميس الزبائن

أخر الأخبار

الاتحاد يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق
الاتحاد يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق
Time منذ 10 دقائق Views 1209
أربعيني يهدد المتنقلين من المناطق التي ظهرت فيها إصابات
أربعيني يهدد المتنقلين من المناطق التي ظهرت فيها إصابات
Time منذ 38 دقيقة Views 2088
مواطن يتباهى بشرب " ماء بطارية " في القصيم
مواطن يتباهى بشرب " ماء بطارية " في القصيم
Time منذ 46 دقيقة Views 1845
الإطاحة بـ4 مواطنين تباهوا بمخالفتهم لمنع التجول وسخروا من رجال الأمن
الإطاحة بـ4 مواطنين تباهوا بمخالفتهم لمنع التجول وسخروا من رجال الأمن
Time منذ 56 دقيقة Views 1581
أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر
أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر
Time منذ ساعة Views 3530
محمد الغامدي : ماجد عبدالله كان يقول للاعبين في المباراة " هبا " اذا اراد الانطلاق
محمد الغامدي : ماجد عبدالله كان يقول للاعبين في المباراة " هبا " اذا اراد الانطلاق
Time منذ ساعة Views 243
4 نيازك ضخمة تقترب من الأرض اليوم
4 نيازك ضخمة تقترب من الأرض اليوم
Time منذ ساعة Views 339
حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
Time منذ ساعة Views 880
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
Time منذ ساعة Views 654
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
Time منذ ساعة Views 1753