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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مشهد مؤثر للصلاة في جبال هروب بجازان تحت زخات المطر

Time منذ 19 دقيقة
Views 1398
بالفيديو.. مشهد مؤثر للصلاة في جبال هروب بجازان تحت زخات المطر

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشهد مؤثر للصلاة في جبال هروب بجازان تحت زخات المطر، حيث بدا مجموعة من الأشخاص يؤدون الصلاة تحت زخات الأمطار الغزيرة.

وأثار مقطع الصلاة تحت زخات المطر إعجاب المواطنين الذين أشادوا بجمال وروعة المشهد، حيث لاقى المقطع انتشارا وتداولا واسعا.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو للإشادة بمشهد الصلاة الذي أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت التعليقات كالتالي:" الله ياهذا المنظر يشرح الصدر ويزيل هم المرض اللهم أبعد  البلاء والوباء عنا وعن مملكتنا الغالية ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد ومن أبرزها إغلاق المساجد وصالونات الحلاقة والكوافيرات وغيرها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يطرح له البركه
زائر
اللي كذاب ناخذ الحذر منه لانه مايكذب الامخادع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
M-512
كلامها منطقي جداً ولا نقاش عليه💯
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواااااكم الله

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