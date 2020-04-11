بالفيديو.. مشهد مؤثر للصلاة في جبال هروب بجازان تحت زخات المطر

جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهد مؤثر للصلاة في جبال هروب بجازان تحت زخات المطر، حيث بدا مجموعة من الأشخاص يؤدون الصلاة تحت زخات الأمطار الغزيرة.

وأثار مقطع الصلاة تحت زخات المطر إعجاب المواطنين الذين أشادوا بجمال وروعة المشهد، حيث لاقى المقطع انتشارا وتداولا واسعا.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو للإشادة بمشهد الصلاة الذي أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت التعليقات كالتالي:" الله ياهذا المنظر يشرح الصدر ويزيل هم المرض اللهم أبعد البلاء والوباء عنا وعن مملكتنا الغالية ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد ومن أبرزها إغلاق المساجد وصالونات الحلاقة والكوافيرات وغيرها.