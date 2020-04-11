بالفيديو.. الأتراك معرضون للجوع بعد منع التجول في المدن الكبيرة إثر الجائحة 

أنقرة (صدى):

وثق مقطع فيديو حالة الرعب التي يعيشها الشعب التركي في ظل أزمة فيروس كورونا القاتل، كما يتوقع أن يفقد الأتراك قوت يومهم بعد منع التجول في المدن الكبيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخشى الأتراك فيه من نقص الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في ظل تدهور الإقتصاد التركي وهبوط الليرة مقابل العملات وسط أزمة كورونا.

وشهدت بعض الشوارع في تركيا نشوب مشاجرات عنيفة بين الأتراك وإطلاق نار أمام محلات البقالة وأفران الخبز بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع منع التجول.

ورصدت مقاطع فيديو أخرى تكالب الناس أمام المخابز ومحلات البقالة بعد إعلان منع التجوال، حيث بدا صفوف من المواطنين أمام مراكز بيع السلع الغذائية قبل ساعتين فقط من تطبيق منع التجول.