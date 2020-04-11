3 زيوت طبيعية لتقوية الأظافر 

متابعه_أميرة خالد (صدى):

تلجأ الكثير من الفتيات للخلطات الطبيعية لتقوية الأظافر الهشة عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية التي تجعلها أنيقة وصحية.

ونستعرض أهم الزيوت الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها للتخلص من الأضافر الضعيفة والتالفة ومنها أولا.. زيت شجرة الشاي: تعتبر هذه الخلطة مُقويّة للأظافر، ويمكنها إصلاح الأظافر التّالفة، ويمكن تطبيقها عن طريق وضع عدّة قطرات من زيت شجرة الشّاي في وعاءٍ صغيرٍ من الماء الدّافئ.

ثانيا.. زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على ترطيب، وتغذية الأظافر، والجلد حول الأظافر، كما أنه يُساعد زيت جوز الهند على تعزيز نمو أظافر قوية، وصحية، وعلاج الاتهابات الفطرية التي في الأظافر.

ثالثا.. زيت اللوز: يساعد زيت اللوز على تقوية الأظافر؛ لاحتوائه على العديد من مُضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية الأظافر، بالإضافة إلى المحافظة على صحة الأظافر.