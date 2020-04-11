بالفيديو.. مواطنة تشكر قيادة المملكة⁩ بعد عودتها من واشنطن إلى الرياض

الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو مواطنة تقدم شكرها إلى قيادة المملكة⁩ بعد عودتها من واشنطن إلى الرياض.

وقالت المواطنة في المقطع:" شكرا لقيادة المملكة،

الله يعز الحكومة "، مما أثارت إعجاب وإشادة المواطنين بسبب الجهود التي تبذلها القيادة للحفاظ على سلامة الموطنين بكل دول العالم.

وأوضحت الموطنة:" في الأيام الأولى منذ بداية الأزمة تأجلت رحلتنا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السفارة للحفاظ على سلامتنا "، مبينة أن " السفارة تعاملت مع الجميع بمثالية ولم تقصر في شيئ ".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالتسهيل على المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة.

ووصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض أولى رحلات المواطنين الراغبين في العودة من أمريكا إلى المملكة، ضمن مبادرة عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.

وضمت الرحلة القادمة من أمريكا 207 مواطنين عبر الرحلة التي انطلقت من واشنطن.