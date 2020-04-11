نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال متهمون بفساد واستغلال نفوذ

Time منذ 17 دقيقة
Views 1448
Comment 1
«مكافحة الفساد»: التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال متهمون بفساد واستغلال نفوذ

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وجاري إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.

وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.

كما قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذا الوباء والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.

كما تهيب الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ..
سارا سالم
الله المستعان.. عقول خربة..الله ينور قلبكن ويهديكن
البرفسور حنس
هذا الشغل الصح.. والنشر مهم
ابو محمد
وصخين وماصخين .. .. وجودهم على الارض وباء ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطنة تشكر قيادة المملكة⁩ بعد عودتها من واشنطن إلى الرياض
بالفيديو.. مواطنة تشكر قيادة المملكة⁩ بعد عودتها من واشنطن إلى الرياض
Time منذ 7 دقائق Views 1195
«مكافحة الفساد»: التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال متهمون بفساد واستغلال نفوذ
«مكافحة الفساد»: التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال متهمون بفساد واستغلال نفوذ
Time منذ 17 دقيقة Views 1448
مختص: لا أتوقع أن يتأثر دخل الفرد في المملكة (فيديو)
مختص: لا أتوقع أن يتأثر دخل الفرد في المملكة (فيديو)
Time منذ 20 دقيقة Views 1598
الصحة تطلق تطبيق "تطمن"
الصحة تطلق تطبيق "تطمن"
Time منذ 25 دقيقة Views 1363
شاهد.. رانيا يوسف تقود دراجة برفقة كلبيها وتثير ضجة كبيرة 
شاهد.. رانيا يوسف تقود دراجة برفقة كلبيها وتثير ضجة كبيرة 
Time منذ 25 دقيقة Views 1267
فنانة لبنانية تصرخ في وجه أطفال مشردين: "شعب جاهل" (فيديو)
فنانة لبنانية تصرخ في وجه أطفال مشردين: "شعب جاهل" (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1413
الاتحاد الآسيوي يقدم مقترحا لموعد تصفيات كأس العالم
الاتحاد الآسيوي يقدم مقترحا لموعد تصفيات كأس العالم
Time منذ 34 دقيقة Views 1266
وزير الشؤون الإسلامية: شكلنا لجنة متعلقة بالجائحة لقطع الطريق على الفتاوى الشاذة (فيديو)
وزير الشؤون الإسلامية: شكلنا لجنة متعلقة بالجائحة لقطع الطريق على الفتاوى الشاذة (فيديو)
Time منذ 36 دقيقة Views 1383
بالفيديو.. سقوط عدد من المخالفين في قبضة رجال الأمن
بالفيديو.. سقوط عدد من المخالفين في قبضة رجال الأمن
Time منذ 38 دقيقة Views 1799
أروى عمر لهند القحطاني: "اشتهرتي بالتعري عشان تقهري أهلك وزوجك" (فيديو)
أروى عمر لهند القحطاني: "اشتهرتي بالتعري عشان تقهري أهلك وزوجك" (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1530