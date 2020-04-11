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الأعداد السابقة للصحيفة

الادعاء السويسري يقترب من إسقاط إحدى القضايا ضد سيب بلاتر

Time منذ 23 دقيقة
Views 1245
الادعاء السويسري يقترب من إسقاط إحدى القضايا ضد سيب بلاتر

برن (صدى):
كشفت تقارير عن اقتراب مكتب الادعاء العام في سويسرا من وقف تحقيقاته في تعاملات سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مع اتحاد منطقة الكاريبي للعبة، حول بيع حقوق كأس العالم.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي، إنه أبلغ كافة الأطراف بأنه ينوي إغلاق القضية، وإنه بصدد البحث عن سبل لإغلاقها.

وأضاف : ”نؤكد أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا.. يعتبر التحقيقات الجنائية في الحقائق الجزئية والادعاءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية مع اتحاد منطقة الكاريبي لكرة القدم، مكتملة وجاهزة للإغلاق“.

وتابع أنه ”ينوي عدم الاستمرار في الإجراءات“، دون ذكر أي أسباب لهذا القرار.

ويذكر أن بلاتر (84 عاما) الذي ترأس الفيفا حتى 2015، اتهم ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.

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أحدث التعليقات

نبيل
يالله تخلصنا من الاشكال هذي
🍵عندما يغيب المساء ☕
يرفعه الذي انزله بحوله وقوته
🍵عندما يغيب المساء ☕
كلهم في البيوت
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
فرج الله قريب

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