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الأعداد السابقة للصحيفة

10 وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

Time منذ ساعتين
Views 1678
10 وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 10 وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالبنك بمدينتي الرياض والخبر، واشترط البنك إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الحوكمة والرقابة، مدير تجربة العملاء، مسؤول أول استراتيجية العلامة التجارية، مسؤول الخدمات المصرفية العالمية، مدير مبيعات إدارة النقد، المدير المساعد، مسؤول أول تجربة العملاء، مدير أول الاتصالات المؤسسية والداخلية، مدير أول التعلم و التطوير، مدير حلول تمويل التجارة (الخبر).

وقال البنك أن  التقديم متاح الآن بدأ اليوم السبت 2020/04/11م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير الحوكمة والرقابة: هنا  

2- مدير تجربة العملاء: هنا  

3- مسؤول أول استراتيجية العلامة التجارية: هنا  

4- مسؤول الخدمات المصرفية العالمية: هنا  

5- مدير مبيعات إدارة النقد: هنا  

6- المدير المساعد: هنا  

7- مسؤول أول تجربة العملاء: هنا  

8- مدير أول الاتصالات المؤسسية والداخلية: هنا  

9- مدير أول التعلم و التطوير: هنا  

10- مدير حلول تمويل التجارة (الخبر): هنا  

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ..
سارا سالم
الله المستعان.. عقول خربة..الله ينور قلبكن ويهديكن
البرفسور حنس
هذا الشغل الصح.. والنشر مهم
ابو محمد
وصخين وماصخين .. .. وجودهم على الارض وباء ..
ابو محمد
صادق صادق مايحتاج تحلف ..

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