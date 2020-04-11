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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على تشكيل عصابي لسرقة معدات شركة الكهرباء بالرياض

Time منذ ساعتين
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القبض على تشكيل عصابي لسرقة معدات شركة الكهرباء بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 مقيمين امتهنوا سرقة معدات وقواطع كهربائية ونحاسية تابعة لشركة الكهرباء

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.

وقال المقدم التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ..
سارا سالم
الله المستعان.. عقول خربة..الله ينور قلبكن ويهديكن
البرفسور حنس
هذا الشغل الصح.. والنشر مهم
ابو محمد
وصخين وماصخين .. .. وجودهم على الارض وباء ..
ابو محمد
صادق صادق مايحتاج تحلف ..

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